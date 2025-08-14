Freebox Pop : Free en quête d’abonnés avec le lancement d’une nouvelle campagne de pub pour la rentrée, “jusqu’à 149€ offerts”

“Faites Pop’er votre rentrée”, avec ce double coup de pouce, Free espère dynamiser les souscriptions à la Freebox Pop.

À l’occasion de la rentrée, Free met en avant sa Freebox Pop avec une nouvelle campagne publicitaire visible sur son site web et dans le mobilier urbain. L’opérateur promet “jusqu’à 149€ offerts” pour toute nouvelle souscription, sous certaines conditions.

Des frais de mise en service remboursés

Actuellement, Free offre les 49€ de frais de mise en service à toute nouvelle souscription à une offre Freebox (hors Box 5G), à condition de conserver son numéro de téléphone lors de l’inscription et de ne pas avoir été client Freebox dans les 30 jours précédents. Le remboursement s’effectue sur demande depuis l’Espace Abonné, dans un délai de quatre mois après l’activation, et sous réserve d’être encore abonné et à jour de ses paiements.

Jusqu’à 100€ pour changer d’opérateur

Free prend également en charge jusqu’à 100€ pour couvrir les frais de résiliation et les mois d’abonnement restants facturés par l’ancien opérateur. L’offre est valable pour toute nouvelle souscription, dans la limite d’un remboursement par ligne. Il faut toutefois noter que pour toute souscription après le 4 août, le délai pour se faire rembourser les frais de résiliation est récemment passé à 2 mois contre 4 mois auparavant.

Découvrez l’offre Freebox Pop et ses avantages.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox