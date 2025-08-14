YouTube : Google y va de plus en plus fort pour vous obliger à regarder ses pubs ou à payer

Google s’attaque à Adblock Plus sur Chrome pour protéger les revenus de YouTube.

Depuis quelques jours, de nombreux internautes, notamment sur Reddit, rapportent que YouTube refuse de se charger lorsqu’Adblock Plus est activé sur Chrome. Pour l’instant, cette restriction semble limitée au navigateur de Google, mais elle pourrait s’étendre à d’autres plateformes.

L’objectif est clair : forcer les utilisateurs à visionner les publicités ou à opter pour un abonnement payant, afin de préserver le modèle économique de YouTube, largement fondé sur les revenus publicitaires. Une stratégie efficace sur le plan financier — les recettes continuent de croître — mais jugée agressive par certains, car elle dégrade volontairement l’expérience de ceux qui cherchent à bloquer les pubs.

Si ces revenus bénéficient aux créateurs de contenu, cette politique pourrait, à terme, décourager et détourner une partie du public, agacé par la multiplication et l’imposabilité des annonces. Si des alternatives existent pour bloquer les publicités, la plateforme compte également sur sa formule Premium, payante, permettant justement de se débarasser de la réclame mais pour un prix assez élevé : 12.99€/mois.

Source : Clubic

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox