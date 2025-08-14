X subit une panne mondiale

Le réseau social X (ex-Twitter) connaît ce 14 août 2025 une panne mondiale, rendant impossible pour certains l’accès normal au fil d’actualités sur ordinateur comme sur mobile.

Depuis 16h50 ce 14 août 2025, X (ex-Twitter) subit une panne mondiale qui perturbe gravement son fonctionnement, en particulier l’affichage du fil d’actualités. Que ce soit sur la version web ou via l’application mobile, impossible de faire défiler les publications.

Les signalements affluent sur Downdetector, surtout aux États-Unis, mais nos confrères de Tech&Co ont également constaté des dysfonctionnements en France, tout comme Univers Freebox. Comme à chaque incident, le hashtag #TwitterDown est rapidement remonté dans les tendances. Ces derniers mois, les pannes se sont enchaînées sur X, la précédente remontant à mai 2025, tandis qu’une cyberattaque avait provoqué de lourds problèmes techniques le 10 mars dernier.

