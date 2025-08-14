Comment marche le partage de compte avec Canal+, on vous dit tout

Le partage des identifiants Canal+ peut servir à amortir un petit peu le coût de l’abonnement ou même simplement à faire profiter des proches de votre offre, mais il existe quelques particularités.

Si vous êtes abonné Canal+ de longue date, vous avez potentiellement une offre qui vous permet de partager l’accès à votre abonnement avec des proches. Cependant, il est important de connaître les règles régissant cette pratique chez la filiale de Vivendi, avec deux notions phares.

Chez Canal+, la notion d’utilisateurs correspond au nombre de connexions simultanées autorisées. Elle détermine combien d’appareils peuvent regarder un programme en même temps avec le même compte. Par exemple, l’offre Canal+ Friends and Family permet de se connecter et de visionner du contenu sur quatre équipements en simultané. Si ce nombre est dépassé, il faut déconnecter un appareil pour en utiliser un autre.

La notion de licences, elle, désigne le nombre maximal d’appareils différents pouvant se connecter sur une période de trois jours. Toujours avec Canal+ Friends and Family, ce plafond est fixé à cinq équipements sur 72 heures. Au-delà, un message d’erreur apparaît : « Nombre maximum de licences téléchargées atteint ». Les licences se réinitialisent automatiquement après trois jours, permettant de nouveau l’ajout de nouveaux appareils. Ainsi, soyez sûrs de ne pas lancer votre programme sur trop d’appareils à la suite, sans quoi vos proches avec qui vous partagez vos identifiants ne pourront pas profiter de leurs films ou séries.

Enfin, voici une liste officielle fournie par Canal+ des différentes règles de connexion simultanées autorisées selon votre offre Canal+ :

Offre souscrite à compter du 14/01/25 :

Offres sans engagement : 1 utilisateur/5 licences

Offre souscrite à compter du 09/09/21 :

Offre CANAL+ avec ou sans engagement : 2 utilisateurs / 5 licences

Offre CANAL+ CINE SERIES avec ou sans engagement : 2 utilisateurs / 5 licences

Offre CANAL+ SPORT avec ou sans engagement : 2 utilisateurs / 5 licences

Offre CANAL+ FRIENDS AND FAMILY avec ou sans engagement : 4 utilisateurs / 5 licences



Offre souscrite avant le 09/09/21 :

Offre CANAL+ (avec ou sans packs) sans engagement : 1 utilisateur / 5 licences

Offre CANAL+ (avec ou sans packs) avec engagement : 1 utilisateur/ 5 licences

Offre L’INTÉGRALE : 2 utilisateurs / 5 licences

Offre INTÉGRALE+ : 4 utilisateurs / 5 licences

Offres CANAL+ digitales sans engagement : 1 utilisateur / 5 licences

Offres CANAL+ digitales avec engagement : 2 utilisateurs / 5 licences

Offres -26 ans sans engagement : 2 utilisateurs / 5 licences

Anciennes offres : 2 utilisateurs / 5 licences

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox