Free recrute partout en France, 314 postes ouverts et une marque employeur qui monte

Free continue de mettre les bouchées doubles sur l’emploi : au 15 août 2025, l’opérateur affiche 314 offres sur son portail recrutement, du réseau aux boutiques en passant par la tech. Un dynamisme porté par sa marque employeur « Et toi, t’es libre ? », déjà récompensée cette année.

Conseillers, développeurs Freebox, techniciens réseaux fixe et mobile etc… pour fonctionner de manière optimale, Free compte aujourd’hui plus de 11 500 collaborateurs, l’opérateur ne cesse de croître, en atteste notamment le déploiement de Free Proxi et l’augmentation constante du nombre de ses boutiques, mais pas seulement.

Pour candidater ou explorer les métiers proposés par l’opérateur, deux portes d’entrée : recrutement.iliad-free.fr, qui centralise les offres, et etre-free.fr, vitrine des équipes, des valeurs et des parcours. Le site « Être Free » détaille d’ailleurs les cinq familles de métiers (Tech & digital, Réseaux télécoms, Boutiques, Relation Abonné, Fonctions centrales) et renvoie directement vers les offres. Free a lancé ce dispositif dédié à l’été 2024 pour clarifier son parcours candidat

314 offres partout sur le territoire

Le moteur recense 314 postes (CDI, CDD, apprentissage, stage). Exemples récents : développeur·euse Python/React, analyste SOC, pentester, manager IT, mais aussi manager et conseiller·ère en boutique. Les opportunités couvrent toutes les régions françaises.

Free met en avant une politique RH axée sur la stabilité de l’emploi (92 % de CDI), l’ouverture des profils et la progression interne. L’opérateur revendique plus de 200 métiers, et 3 000 recrutements en 2023. La formation initiale des nouveaux entrants dure 3 à 7 semaines, et 86 % des salariés ont suivi au moins une formation en 2023 (48 h en moyenne).

La mobilité interne, elle, est présentée comme un marqueur culturel important avec des passerelles qui existent entre métiers et entités, avec 250 promotions managériales en 2023. Free dispose par ailleurs de son Université interne pour former en continu. Fort de ses 250 boutiques (avec des ouvertures régulières), la filiale d’Iliad a mis en place un parcours simplifié pour ces postes avec dépôt de CV directement en boutique ou candidature en ligne.

Moins d’un an après le lancement de « Et toi, t’es libre ? », Free a décroché en mai 2025 le Prix d’Or de la Marque Employeur lors des Grands Prix de la Communication. Une première reconnaissance de la stratégie RH et de communication de l’opérateur.

