Une boutique de Bouygues Telecom cambriolée, quatre mineurs de 11 à 15 ans interpellés

Dans la nuit du 12 au 13 août à Valenciennes (Nord), quatre très jeunes suspects ont dérobé une vingtaine de smartphones dans une boutique Bouygues Telecom, avant d’être interpellés par la police municipale et la BAC.

Depuis plusieurs années, les cambriolages ou braquages de boutiques d’opérateurs télécoms sont hélas monnaie courante. Mais cette fois, l’âge des suspects interpelle et choque. A Valenciennes, quatre mineurs ont dévalisé dans la nuit de mardi à mercredi un espace de vente de Bouygues Telecom, révèle La Voix du Nord.

Selon les premiers éléments, l’alerte a été donnée vers 1h30 du matin par le dispositif de sécurité du magasin. Les policiers municipaux ont alors suivi la scène à distance, via la vidéosurveillance : plusieurs individus, le visage dissimulé, ont brisé la vitrine puis se sont dirigés vers le rayon téléphones pour s’emparer d’environ vingt appareils.

#ContreLesVols | 📞Cette nuit à #Valenciennes, 4 individus ont commis un vol par effraction dans un magasin de téléphonie. Ils ont été interpellés par la BAC et la police municipale.

▶️21 téléphones volés au sol

▶️ Vitrine du magasin brisée

✅ 4 placés en garde à vue pic.twitter.com/xxY09tBxpx — Police Nationale 59 (@PoliceNat59) August 13, 2025

À l’arrivée des forces de l’ordre, les auteurs avaient pris la fuite. Une recherche a été immédiatement engagée et les fuyards ont été retrouvés quelques centaines de mètres plus loin. La Police nationale a d’ailleurs confirmé l’interpellation de quatre personnes après un vol par effraction dans une boutique de téléphonie à Valenciennes.

Présentés aux enquêteurs, les suspects se sont révélés être des enfants de 11, 12, 14 et 15 ans. Conformément aux règles applicables aux plus jeunes, les deux mineurs de 11 et 12 ans n’ont pas été placés en garde à vue ; les deux autres ont été entendus. L’enquête se poursuit sous l’autorité d’un magistrat spécialisé du parquet de Valenciennes.

