Le saviez-vous : vous pouvez basculer votre Freebox en mode bridge et libérer votre connexion internet

Pour utiliser votre propre routeur/mesh tout en gardant l’accès Internet, optez pour le mode Bridge. Votre Freebox redirigera l’intégralité de votre connexion internet vers un seul appareil. Ce mode est particulièrement utile si vous utilisez un routeur personnel ou pour certains usages avancés.

Abonnés Freebox, vous pouvez basculer votre serveur en mode bridge pour utiliser votre propre routeur ou un système mesh tout en conservant l’accès Internet. En l’activant, la Freebox se comporte comme un simple modem : elle ne fait plus le routage, ne distribue plus d’adresses IP et son Wi-Fi n’a plus d’intérêt. L’IP publique est alors attribuée directement à votre routeur, qui prend la main sur toutes les fonctions réseau (Wi-Fi, pare-feu, NAT, QoS, contrôle parental, VPN, etc.). C’est la solution idéale si vous voulez un Wi-Fi plus performant, des réglages avancés et un réseau domestique homogène autour d’un seul équipement.

La mise en place est simple. Depuis Freebox OS, rendez-vous dans Paramètres de la Freebox. Accéder au Mode avancé, puis Mode Réseau. Choisissez ensuite le mode Bridge et validez avec OK. Connectez enfin appareil à votre Freebox à l’aide d’un câble Ethernet. Par sécurité, nous recommandons d’activer l’accès à distance avant de passer en bridge, car cela peut bloquer l’accès par la suite à Freebox OS en cas de problème. Ce mode désactive le WIFi et le DHCP sur la Freebox. Certains abonnés connectent un module SFP+ à une dream machine UniFi.

La téléphonie fixe reste en revanche gérée par la Freebox, même en bridge. Pour la TV de Free, le plus simple est de brancher le décodeur derrière votre routeur et d’activer, si disponible, les options liées au multicast (IGMP proxy/snooping), ce qui facilite l’IPTV. Si votre routeur gère mal ce flux, vous pouvez brancher le player plus près de la Freebox (via un switch dédié) afin de garantir un chemin direct pour la TV.

Attention toutefois

Free précise qu’en mode Bridge, les services suivants sont affectés :

Les services UPnP A/V, UPnP IGD, proxy WOL, SeedBox et votre réseau Wi-Fi sont désactivés.

Vos Player TV ne sont plus accessibles sur le LAN (uniquement pour le FreeStore et le navigateur internet) et la TNT est inaccessible en multiposte.

Les services de découverte (mDNS) des partages macOS sont inopérants.

Le partage Windows du Server internet n’est plus accessible.

Si vous souhaitez revenir en arrière, reconnectez-vous à Freebox OS et désactivez le mode bridge ; la Freebox repassera en mode routeur après redémarrage. En cas d’accès difficile à l’interface, utilisez la procédure de redémarrage en mode secours avant d’envisager un reset complet. En résumé, le bridge donne les clés de votre réseau à votre propre routeur, sans renoncer aux services essentiels de la Freebox. En bridge, c’est votre routeur qui doit tout gérer. Pour IPv6, activez la délégation de préfixe (DHCPv6-PD) dans les réglages WAN de votre routeur pour que tous vos appareils en profitent automatiquement.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox