Freebox Ultra édition limitée et Player Devialet, un combo rare chez les abonnés Free

Clin d’oeil – Entre un server “collector” difficile à croiser et un player haut de gamme que l’on ne voit plus si souvent en salon, ce setup repéré sur X fait figure de petite licorne chez Free.

Aperçue dans une courte vidéo sur X, l’association d’un Server Freebox Ultra Édition Limitée et du Player Devialet a de quoi faire lever un sourcil de Freenaute : un duo pas comme les autres… et surtout peu courant.

Dans le détail, la rareté tient surtout au Server Ultra “Édition Limitée”, lancé pour les 25 ans de Free en décembre 2024, produit en quantités restreintes et indiqué comme épuisé sur le site de l’opérateur. Autant dire qu’apercevoir ce boîtier rouge transparent à LED chez un abonné n’est déjà pas banal.

S’y ajoute le Player Devialet, ex-vaisseau amiral de l’offre Delta, que certains abonnés conservent et rattachent à d’autres Freebox. Côté technique, Free confirme bien que ce player peut être associé à une Ultra ou Ultra Essentiel. Ce combo rappelle aussi que l’écosystème Freebox sait jouer la compatibilité intergénérationnelle quand l’envie de mixer les matériels se fait sentir. Il faut dire aussi que le Player Devialet à son lancement en 2018 était facturé 480€, l’abonné en devenait alors le propriétaire.

Franchement je suis super satisfait de la Freebox ultra … par contre le réseau mobile c'est pas trop fou … on peut pas tout avoir effectivement 😅 pic.twitter.com/zJ8s6FAfcW — 𝕊𝕥𝕖𝕒𝕝𝕥𝕙 🇫🇷 🇰🇭 (@StealthRoaR) August 14, 2025

