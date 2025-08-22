Abonnés Freebox et Amazon Prime : nouvelle salve de jeux PC inclus avec une licence bien connue à l’honneur

Découvrez des pépites rétro et creusez-vous les méninges avec la sélection Prime Gaming de cette semaine.

Comme chaque semaine, le géant américain étoffe son catalogue de jeux proposé gratuitement dans son abonnement Amazon Prime. Prime Gaming ajoute 2 nouveaux venus à son offre. Ces derniers sont disponibles pour une durée d’au moins 33 jours à compter d’aujourd’hui mais une fois récupérés, vous pourrez y jouer même après cette période. Comme d’habitude, les jeux intégrés à l’offre les semaines précédentes restent encore disponibles également. Pour rappel, Prime Gaming est inclus pour les abonnés Freebox Delta et Ultra, offert pendant trois mois aux abonnés Pop et Ultra Essentiel et disponible en option pour les autres abonnés avec l’abonnement Amazon Prime pour 6.99€/mois.

Silver Box Classics contient les titres suivants : Heroes of the Lance, Dragons of Flame, War of the Lance et Shadow Sorcerer. Cette collection propose des adaptations des quatre premiers modules du jeu de rôle Dragonlance, au début de la Guerre de la Lance. Ce sont les premiers jeux à intégrer le monde de Dungeons & Dragons sur PC.

Heroes of the Lance :

Découvrez le monde de Krynn dans cette épopée de D&D. Contrôlez les Compagnons de la Lance (ils ne deviennent des héros que lorsqu’ils réussissent !) dans leur quête pour récupérer les Disques de Mishakal.

Découvrez le monde de Krynn dans cette épopée de D&D. Contrôlez les Compagnons de la Lance (ils ne deviennent des héros que lorsqu’ils réussissent !) dans leur quête pour récupérer les Disques de Mishakal. Dragons of Flame :

Takhisis, la Reine des Ténèbres, et ses hordes draconiennes ont envahi une grande partie de Krynn. Seuls les Compagnons de la Lance peuvent stopper cette vague de tyrannie ! Forts de la récupération réussie des Disques de Mishakal, les Compagnons doivent rétablir la croyance en les dieux et unifier les habitants de Krynn.

Takhisis, la Reine des Ténèbres, et ses hordes draconiennes ont envahi une grande partie de Krynn. Seuls les Compagnons de la Lance peuvent stopper cette vague de tyrannie ! Forts de la récupération réussie des Disques de Mishakal, les Compagnons doivent rétablir la croyance en les dieux et unifier les habitants de Krynn. War of the Lance :

Le premier wargame informatique de D&D ! Préparez-vous à de féroces batailles et à une guerre totale lorsque les forces de Whitestone affronteront les méchantes armées du Highlord Dragon. Envoyez vos diplomates pour forger des traités et obtenir des alliés. Lorsque les mots manquent, des armées d’humains, de draconiens, d’ogres, de nains, d’elfes, de dragons et d’autres créatures peuvent se montrer plus convaincantes.

Le premier wargame informatique de D&D ! Préparez-vous à de féroces batailles et à une guerre totale lorsque les forces de Whitestone affronteront les méchantes armées du Highlord Dragon. Envoyez vos diplomates pour forger des traités et obtenir des alliés. Lorsque les mots manquent, des armées d’humains, de draconiens, d’ogres, de nains, d’elfes, de dragons et d’autres créatures peuvent se montrer plus convaincantes. Shadow Sorcerer :

Le jeu est lié aux romans Dragonlance. Vous contrôlez un groupe de quatre aventuriers qui viennent de secourir 800 réfugiés et doivent les guider à travers la nature sauvage avant que la maléfique armée des dragons ne les rattrape.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Pour récupérer ces trois jeux, il faudra posséder un compte Gog, dont vous pouvez télécharger le launcher ici. Une fois votre compte créé, récupérez le code du jeu sur votre page Prime Gaming puis rendez-vous sur GoG, dans la section bibliothèque et cliquez sur le “+”. Sélectionnez “Utiliser le code GOG” et collez votre code, vous pourrez ensuite l’installer.

Inspiré du livre pour enfants à succès Pierre the Maze Detective, Labyrinth City est un jeu d’aventure et de puzzle dans lequel vous incarnez Pierre, un jeune détective chargé de retrouver une pierre perdue. Au cours de votre périple à travers des lieux visuellement époustouflants, vous explorerez des scènes complexes, résoudrez des énigmes pour progresser, découvrirez des trésors cachés et rencontrerez des personnages excentriques et attachants.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Pour y accéder, il faudra télécharger Amazon Games, disponible en cliquant sur ce lien, il suffit ensuite de vous connecter avec vos identifiants Amazon Prime. Vous retrouverez ainsi, sur une même interface, vos jeux gratuits à récupérer et la possibilité de les installer. Il faudra ensuite cliquer sur “installer” et une fois la procédure terminée, vous pouvez jouer à votre jeu.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox