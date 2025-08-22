Nouvelle fuite de données : des centaines de milliers de clients de cette grande enseigne exposés en ligne

Auchan a confirmé avoir subi, le 21 août 2025, une fuite de données personnelles touchant plusieurs centaines de milliers de clients. Si aucune information bancaire n’a été compromise, les pirates ont mis la main sur un volume conséquent d’informations sensibles.

Les attaques informatiques visant les grands groupes s’enchaînent. Après plusieurs incidents déjà recensés depuis le début de l’année, Auchan a annoncé avoir été victime d’un piratage d’ampleur, entraînant la fuite de données concernant « quelques centaines de milliers » de clients.

Selon un courriel adressé aux personnes concernées, les informations volées portent sur le nom, le prénom, les adresses postale et électronique, le numéro de téléphone ainsi que le numéro de carte de fidélité. L’enseigne assure que les données bancaires, mots de passe, codes PIN et cagnottes de fidélité n’ont pas été compromis.

Conformément à la législation, Auchan a informé la Cnil ainsi que l’ensemble des clients impactés, tout en affirmant avoir circonscrit l’incident et renforcé ses systèmes de sécurité. Ce n’est toutefois pas une première pour le groupe : en novembre 2024, une fuite similaire avait déjà exposé des informations personnelles, allant jusqu’à la composition familiale et aux montants des cagnottes.

Si le danger immédiat n’est pas financier, les spécialistes appellent à la vigilance. Les données collectées peuvent alimenter de futures campagnes de phishing sophistiquées, rendant les tentatives d’escroquerie par e-mail ou téléphone plus crédibles. Les clients sont invités à redoubler de prudence et à ne jamais communiquer d’informations personnelles à travers des canaux suspects.

Source : Frandroid

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox