Alerte arnaque visant les abonnés Free : un faux sondage promet des iPhone 15 Pro et des PS5

Un site baptisé winandshine.info se fait passer pour Free et propose de faux lots “destinés aux membres de Free”. À la clé, des cadeaux mirobolants comme un iPhone 15 Pro, un Samsung Galaxy S23 ou une PlayStation 5, en échange d’un court questionnaire et sous la pression d’un compte à rebours.

Il s’agit d’une arnaque. Voici comment la reconnaître, quoi faire si vous avez cliqué, et comment la signaler pour protéger la communauté.

Dans la capture d’écran transmise à la rédaction, la page reprend le logo de Free, affiche “Lots destinés aux membres de Free” et vante des gains allant d’un iPhone 15 Pro à une PS5, en passant par des “cartes-cadeaux Amazon de 500 $” ou “3 ans d’adhésion gratuite à Netflix”. L’internaute est invité à répondre à 9 questions “en moins de 3 minutes”, tandis que de faux commentaires attestent de gains déjà reçus. Aucune de ces promesses n’émane de Free.

Comment reconnaître l’arnaque

Adresse web douteuse : l’URL winandshine.info n’a aucun lien avec les domaines officiels de Free. La page exploite l’identité visuelle de l’opérateur pour inspirer confiance, une technique classique d’hameçonnage.

Urgence artificielle et gains disproportionnés : compte à rebours, lots trop beaux pour être vrais, “invitation limitée à 100 utilisateurs” sont des signaux d’alerte typiques. Les autorités et organismes publics décrivent ce mécanisme comme une forme de phishing visant à collecter données et paiements.

Vous avez cliqué ? Les bons gestes

Si vous avez saisi vos identifiants Free, changez immédiatement le mot de passe de l’Espace abonné Freebox ou mobile. En cas de coordonnées bancaires communiquées, appelez votre banque sans délai.

Vérifiez vos communications officielles dans l’Espace abonné mobile, rubrique “Nos communications”, et contactez l’assistance au 3244 en cas de doute.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox