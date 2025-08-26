Free lance plusieurs nouveautés sur son application mobile officielle, avec de nombreux ajouts bienvenus

L’application officielle Free devient bien plus complète grâce à une mise à jour sur iOS et Android.

Incontournable pour ceux qui gèrent tout depuis leur smartphone, l’application Free vous permet d’accéder à votre Espace Abonné Mobile et Freebox en mobilité grâce à l’accès à de nombreuses fonctionnalités adaptées de la version web.

Dans une nouvelle mouture, Free annonce ainsi plusieurs nouveautés à destination des abonnés Free Mobile. Les plus importantes : un véritable gain en fonctionnalités grâce à l’ajout des sections “Mes options” et “Mes services”. Des rubriques qui permettront ainsi de gérer les diverses souscriptions supplémentaires (google Play, Le Chat Pro…) ou bien les fonctionnalités plus spécifiques (mode abonné absent, anti-spam), qui étaient jusque là réservées à la version pour navigateur.

De plus, l’opérateur a également ajouté un bouton sur sa page d’accueil permettant d’accéder à la boutique de smartphones.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox