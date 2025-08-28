Freebox Pop, Ultra, mini 4K : une nouvelle chaîne bien particulière débarque gratuitement sur Pluto TV

Pluto TV diffuse désormais “MGG Fast”, une chaîne 100 % e-sport, accessible gratuitement depuis l’interface de son application.

Pluto TV enrichit son offre gratuite avec publicité en lançant “MGG Fast”, une nouvelle chaîne entièrement dédiée à l’e-sport, accessible 24h/24 sans inscription ni abonnement.

Le service de streaming gratuit avec pub poursuit ainsi sa stratégie d’élargissement de la programmation avec des flux thématiques originaux. Après avoir mis à l’honneur des séries cultes, des films et des documentaires, Pluto TV propose cette fois une chaîne destinée aux passionnés de compétitions vidéoludiques.

“MGG Fast : la chaîne dédiée à l’e-sport. League of Legends, Counter-Strike 2, Farming Simulator et bien d’autres… Vibrez devant les plus grandes compétitions esport du monde”, présente la plateforme, qui mise sur une expérience immersive pour les amateurs de gaming.

Pluto TV continue d’offrir un accès simple, gratuit et sans inscription à des contenus spécialisés. L’ajout de cette chaîne s’inscrit dans la volonté de proposer toujours plus de flux thématiques, accessibles 24h/24. Déjà disponible en France sur le web, sur mobile et via de nombreux supports (Apple TV, Android TV, Freebox Pop, Ultra et Mini 4K…), Pluto TV propose plus d’une centaine de chaînes gratuites couvrant tous les genres : cinéma, séries, animation, documentaires, télé-réalité, humour, musique et maintenant, e-sport. Une section “à la demande” permet également d’accéder à un vaste catalogue de films, séries et compétitions esport disponibles à tout moment.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox