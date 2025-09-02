Iliad annonce un emprunt obligataire de 600 millions d’euros, et c’est un succès qui confirme la confiance des marchés

Pour financer ses projets, la maison mère de Free a émis ce mardi un emprunt obligataire de 600 millions d’euros. La demande des investisseurs a été telle que le coupon a été réduit à 4,25 % et que le montant a été relevé. Décryptage de cette opération financière et de ses enjeux pour les abonnés.

Iliad, le groupe qui détient Free en France, recourt régulièrement aux marchés financiers pour soutenir ses investissements. Le communiqué publié le 2 septembre 2025 annonce une émission obligataire de 600 millions d’euros, une première pour le Groupe cette année. Derrière ces chiffres se cache un mécanisme simple : la société emprunte de l’argent auprès d’investisseurs, qui reçoivent en échange des intérêts fixes jusqu’au remboursement.

Un emprunt plébiscité par les investisseurs

La transaction initiale portait sur 500 millions d’euros avec un taux indicatif de 4,75 %. Devant l’afflux de demandes – le carnet d’ordres a dépassé 2 milliards d’euros – Iliad a relevé le montant à 600 millions d’euros et resserré le coupon à 4,25 %. Autrement dit, l’entreprise paiera moins d’intérêts que prévu grâce à l’enthousiasme des investisseurs, qui ont finalement sursouscrit l’émission 2,5 fois. L’emprunt est remboursable dans un peu plus de six ans, ce qui lui laisse le temps de déployer ses projets.

Cette demande record s’explique par la confiance accordée au groupe. Les résultats récents d’Iliad sont en progression et les trois principales agences de notation ont relevé leur perspective à « positive ». Même dans un contexte de volatilité des marchés, le groupe parvient donc à se financer à des conditions jugées attractives.

Qu’est-ce qu’une obligation et à quoi sert cet argent ?

Une obligation est un instrument de dette : en souscrivant à cet emprunt, les investisseurs prêtent de l’argent à Iliad et perçoivent chaque année des intérêts (le coupon). À l’échéance, la société rembourse le capital. Ce mode de financement permet de lever rapidement des fonds sans diluer l’actionnariat. Pour Iliad, le produit de l’émission sera utilisé à des fins générales de financement corporate. Concrètement, ces fonds serviront à soutenir les déploiements de réseaux (fibre, 5G), l’innovation chez la filiale cloud Scaleway ou encore la croissance à l’international en Italie et en Pologne.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox