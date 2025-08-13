Netflix lance enfin sa nouvelle interface sur Apple TV

Après un déploiement sur certains téléviseurs, Netflix lance sa nouvelle interface Apple TV. Au programme : un menu repensé, des recommandations plus dynamiques et une présentation modernisée des contenus.

Annoncée en mai et déjà disponible sur certains téléviseurs, la nouvelle interface de Netflix arrive désormais sur Apple TV. Pour en bénéficier, il est nécessaire de mettre à jour l’application vers la version 3.0, téléchargeable depuis l’App Store sur tvOS.

Le principal changement concerne la navigation : le menu, auparavant placé sur la gauche, se trouve désormais en haut de l’écran. Netflix explique ce choix par la volonté de mettre davantage en avant la recherche et la section Mon Netflix. Par ailleurs, les rubriques Ma liste et Mon Netflix sont désormais fusionnées. Le programme mis en avant à l’accueil bénéficie aussi d’une présentation plus claire, isolée dans une grande carte centrale.

Ancienne interface / Nouvelle interface. Crédit : iGen

Autre nouveauté : l’algorithme de recommandations se veut plus réactif, avec des suggestions mises à jour en « temps réel » selon les envies et centres d’intérêt de l’utilisateur. De nouveaux labels, comme « Ajout récent » ou « N°3 des films », apportent également plus de contexte aux contenus proposés.

Pour le reste, l’interface conserve sa structure générale. La version 3.0 de Netflix sur Apple TV nécessite au minimum tvOS 17.

Source : iGen

