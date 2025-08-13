Le saviez-vous : dénicher et résilier vos abonnements TV oubliés sur votre Freebox, c’est ultra simple

En quelques minutes, vous pouvez ainsi faire le ménage dans vos abonnements et éviter de payer pour des chaînes ou services que vous n’utilisez plus.

S’abonner “juste pour un mois” à une chaîne ou à un pack TV payant… puis oublier de se désabonner. Une situation plus fréquente qu’on ne le croit. Et lorsque l’on ne scrute pas ses factures, ces abonnements indésirables peuvent passer inaperçus pendant des mois. Les abonnés Freebox ne font pas exception à cette habitude. Heureusement, il est possible de faire rapidement le point sur vos souscriptions en cours et de les résilier directement depuis votre Freebox.

Pour commencer, il faut savoir où trouver la liste de vos abonnements actifs. La première option consiste à vous rendre sur votre Espace Abonné, rubrique “TVe puis “Gérer mes services TV” et enfin “Consulter la liste de mes abonnements TV”. Vous verrez alors tous les packs et chaînes auxquels vous êtes inscrits, ainsi que vos achats VOD du mois en cours. Cette vérification peut aussi se faire directement depuis l’interface TV de votre box.

Freebox Pop et Ultra

Une fois vos abonnements repérés, vous pouvez passer à la résiliation. Sur les Freebox Ultra, Pop et Delta Pop, ouvrez OQEE, puis appuyez deux fois sur la flèche du haut de votre télécommande. Rendez-vous ensuite dans “Réglages” puis “Abonnements et codes” et “Mes abonnements”. Sélectionnez la chaîne à résilier, choisissez entre une coupure immédiate ou à la fin du mois, puis saisissez votre code d’achat à 4 chiffres pour confirmer. Free précise que la facturation du mois sera due en entier, même en cas de coupure immédiate, et que la résiliation apparaîtra sur la facture du mois suivant.

Sur la Freebox Révolution, la procédure est similaire : allez dans “Réglages”, puis “Options TV et codes”, et sélectionnez “Abonnement des chaînes”. Choisissez la ou les chaînes à résilier, entrez votre code d’achat et définissez le moment de l’arrêt de diffusion. Sur la mini 4K, rendez-vous dans “Options Freebox TV”, puis “Gérer mon compte” et “Gestion des abonnements”.

Les abonnements VOD mensuels disposent de leur propre procédure. Sur la Freebox Révolution et la mini 4K, il faut aller dans “Vidéos”, puis “Vidéo-club” et sélectionner le portail VOD concerné. Une fois à l’intérieur, cherchez le menu dédié à la gestion de compte ou d’abonnement. Sur le Player Free Devialet, la résiliation des chaînes TV passe par “Réglages”, “Options TV et Codes” et “Abonnement des chaînes”. Pour un service VOD, allez dans “Vidéo à la demande”, puis “Toutes les boutiques”, choisissez la plateforme, puis accédez à la gestion de compte.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox