SFR veut vite restructurer sa dette et se fixe une date pour finaliser l’opération

Altice France vise la finalisation de son plan de sauvegarde au 1er octobre.

Altice France, maison mère de l’opérateur SFR, prévoit de finaliser son plan de sauvegarde accélérée, incluant un accord de restructuration de sa dette validé par la justice début août, d’ici au 1er octobre 2025. Dans un document précisant les modalités de l’opération, le groupe fixe également cette date comme échéance pour l’entrée en vigueur du plan. L’un des derniers obstacles à sa mise en œuvre a été levé : selon Le Figaro, le parquet ne compte pas faire appel de la décision rendue le 4 août. Contacté par l’AFP, le tribunal des activités économiques de Paris n’a pas souhaité commenter.

Ce plan, élaboré après de longues négociations en février, vise à alléger une dette colossale qui menaçait la pérennité du groupe de Patrick Drahi. L’accord conclu avec les créanciers prévoit une réduction de 8 milliards d’euros, ramenant la dette de 24,1 à 15,5 milliards. En contrepartie, ces derniers obtiendront 45 % du capital d’Altice France.

Si l’Unsa, syndicat majoritaire chez SFR, et la CFDT contestent fermement cette stratégie et ont annoncé leur intention de faire appel, cette démarche n’est pas suspensive. Le plan peut donc entrer en application en attendant le jugement.

Cette restructuration alimente par ailleurs les spéculations sur un éventuel rachat de SFR par un concurrent, un scénario que le groupe dément régulièrement malgré l’intérêt suscité dans le secteur des télécoms. Altice insiste de son côté sur le caractère « exclusivement financier » de l’opération, assurant qu’elle n’aura aucun impact sur les activités commerciales, opérationnelles ou sociales.

Source : AFP

