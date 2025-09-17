Free lance une nouvelle fonctionnalité sur l’application Oqee pour ses abonnés avec iPhone

Avec la mise à jour 2.30 d’Oqee by Free sur iOS, les abonnés peuvent désormais recevoir des notifications pour être alertés des nouveautés de contenus et des infos service, en plus de l’arrivée des chaînes Canal+ sur iPhone (et iPad).

Abonnés Freebox et Free Mobile sous iOS, recevez désormais les dernières nouveautés sur l’application OQee. Au premier lancement après la nouvelle mise à jour 2.30, un écran vous propose d’activer ou non les notifications, présentées comme une nouvelle fonctionnalité.

La fréquence semble maîtrisée puisque l’opérateur indique ne pas envoyer plus d’une notification par jour. Le choix de l’activation peut être modifié ensuite dans les réglages iOS de l’app. Un exemple est donné, celui de “Philadelphia avec Tom Hanks disponible sur Oqee Ciné, et c’est gratuit”.

La version 2.30 apporte aussi l’accès aux 9 chaînes Canal+ dans Oqee sur iPhone (et iPad). Elles sont positionnées du canal 40 au 49, accessibles pour les abonnés Freebox concernés (Ultra, Pop, Ultra Essentiel, Révolution, mini 4K).

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox