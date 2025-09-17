“Les Jours Prime d’Amazon” reviennent le 8 et 9 octobre en exclusivité pour les membres Prime avec des ventes flash

Amazon confirme le retour de son événement shopping d’automne, réservé aux membres Prime. Pendant 48 heures, les 7 et 8 octobre, des centaines de milliers d’offres seront proposées dans toutes les catégories, de la high-tech à la maison.

Le rendez-vous est pris. Les « Jours Flash Prime » se tiendront sur deux jours, les 7 et 8 octobre, annonce actuellement Amazon. Vous l’avez compris, il s’agira de Ventes Flash et d’offres sur les plus grandes marques, notamment le high-tech.

L’accès est réservé aux membres Amazon Prime, lesquels pourront bénéficier de réductions exclusives sur des milliers d’articles, en créant une liste d’envies, et en configurant des notifications d’offres personnalisées via l’application Amazon. Il est à noter que Amazon Prime est inclus dans les offres Freebox Ultra et Delta et offert pendant 3 mois aux abonnés Freebox Pop et Ultra Essentiel.

