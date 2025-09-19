Abonnés Freebox et Amazon Prime : 2 nouveaux jeux PC à récupérer gratuitement cette semaine

Amazon Prime Gaming ajoute cette semaine deux nouveaux titres à sa sélection, entre survie procédurale et RPG d’action, à récupérer gratuitement et à conserver sans limite de temps.

Comme chaque semaine, Amazon continue d’étoffer le catalogue Prime Gaming, inclus sans frais supplémentaires pour les abonnés Amazon Prime. Deux nouveaux jeux viennent rejoindre l’offre et resteront disponibles pendant au moins 33 jours. Une fois récupérés, ils demeureront jouables indéfiniment, même après la fin de cette période. Pour rappel, Prime Gaming est inclus avec les Freebox Delta et Ultra, offert pendant trois mois aux abonnés Pop et Ultra Essentiel, et disponible en option pour les autres via Amazon Prime (6,99 €/mois).

Residual vous propulse aux confins de l’espace après un atterrissage forcé sur une planète extraterrestre oubliée. Dans ce monde hostile généré de manière procédurale, il faudra explorer, récolter des ressources et fabriquer vos propres outils pour réparer votre vaisseau. Entre faim, tempêtes imprévisibles, flore dangereuse et un étrange suintement, votre survie dépendra de votre ingéniosité. Le moteur naturel d’Orangepixel génère des milliers de planètes uniques, avec des défis variés selon l’orbite ou l’exposition solaire. Residual offre une expérience de survie non-violente, en pixel art coloré, où l’on peut personnaliser son personnage et découvrir les secrets d’une civilisation disparue.



Fate: The Cursed King vous plonge dans un royaume mystérieux rongé par une malédiction. Ce RPG mêle exploration de donjons, magie et combat rapproché, tout en permettant de recruter des alliés contrôlés par l’IA pour affronter de redoutables ennemis. Entre armes, armures et sorts variés, le jeu introduit un système de groupe inédit à la série et propose une aventure pleine de défis. Votre mission : briser la malédiction qui pèse sur la ville d’Ekbatan… ou assister à sa chute.

Pour récupérer ces jeux, il est nécessaire de posséder un compte GOG. Téléchargez le launcher, récupérez le code du jeu sur votre page Prime Gaming, puis rendez-vous dans la bibliothèque GOG et cliquez sur le “+”. Sélectionnez “Utiliser le code GOG”, collez-le, et vous pourrez ensuite installer vos titres.

