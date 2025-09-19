Liquidation de Qiara : clap de fin pour le service de télésurveillance proposé aux abonnés Freebox

Qiara annonce à ses utilisateurs la fin de ses services prévues pour le 16 octobre prochain.

Coup dur pour les utilisateurs de Qiara. Lors d’une audience du 17 septembre 2025, le Tribunal des Activités Économiques de Paris a constaté l’absence de solution permettant la poursuite de l’activité de la société. Sauf retournement de situation, la liquidation judiciaire devrait être prononcée le 16 octobre 2025, entraînant la cessation immédiate de tous les services.

Qiara faisait partie des solutions mises en avant auprès des abonnés Freebox, en tant qu’option de sécurité connectée intégrée à l’écosystème de Free. Sa disparition constitue donc un impact direct pour certains clients Freebox qui avaient choisi ce service pour protéger leur domicile.

Dans un communiqué adressé à ses clients, Qiara fait part de sa « profonde tristesse » et souligne que cette issue ne remet pas en cause la qualité de ses produits ni la solidité de son modèle économique. La société évoque en revanche des difficultés liées à son financement, qui ont rendu impossible la poursuite de son activité.

À compter du 16 octobre à minuit, les systèmes Qiara cesseront donc de fonctionner. Cela concerne non seulement les alarmes connectées, mais aussi les services associés : télésurveillance, service client et prestations en cours. Les abonnés sont invités à ne plus utiliser leur matériel au-delà de cette date.

Voici les conséquences pour les abonnés :

Les prélèvements ont été suspendus depuis le 19 septembre. Les clients bénéficieront du service jusqu’à la date d’arrêt définitif.

Le matériel acheté ne pourra plus être utilisé, les serveurs et services nécessaires étant déconnectés.

Aucun dédommagement n’est prévu dans le cadre de la procédure de liquidation.

Le support technique restera joignable, dans la limite des moyens actuels, jusqu’au 16 octobre.

À ce stade, aucune reprise d’activité par un éventuel repreneur n’est envisagée.

