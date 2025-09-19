Les iPhone 17 , Pro, Pro Max et Air sont désormais disponible directement chez Free Mobile

La période de précommande des iPhone 17 est désormais finie, et vous pouvez les retrouver directement chez Free Mobile.

La nouvelle génération d’iPhone est officiellement disponible chez Free Mobile, en boutique comme sur le site web de l’opérateur. Les précommandes sont terminées depuis ce matin et les premières livraisons débuteront à partir de ce vendredi 19 septembre. Bonne nouvelle : tous les modèles bénéficient d’une offre de remboursement de 50 €, créditée sous forme d’avoir sur facture dès la 3ᵉ échéance, après validation de la demande.

Avec son écran OLED 120 Hz de 6,3 pouces, la nouvelle puce A19, un double capteur photo 48 MP optimisé et une autonomie revue à la hausse, l’iPhone 17 se présente comme le modèle le plus polyvalent de la gamme. Apple introduit également la charge rapide 40 W permettant de récupérer 50 % en seulement 20 minutes.

Disponible en cinq coloris (lavande, brume, sauge, blanc et noir), il est proposé en versions 256 Go et 512 Go, à partir de 949 € au comptant (après ODR). Avec Free Flex, les non-abonnés doivent régler un premier paiement de 369 € (319 € après ODR) puis 24 loyers de 21,99 €/mois. Les abonnés Free Mobile bénéficient d’un premier paiement réduit, à 269 € (219 € après ODR), contre des mensualités un peu plus élevées (25,99 €/mois).

Les modèles Pro et Pro Max marquent une rupture avec un tout nouveau châssis unibody en aluminium, plus léger et mieux ventilé que le titane des générations précédentes. Sous le capot, la puce A19 Pro épaulée par un Neural Engine à 16 cœurs et un système de refroidissement par chambre à vapeur assure des performances maximales, y compris en cas de forte sollicitation.

Côté photo, le trio de capteurs 48 MP (grand-angle, ultra grand-angle, téléobjectif 8x) ouvre la voie à la vidéo 8K à 120 fps avec support du ProRes RAW et du mode multi-caméras.

Disponibles en orange cosmique, bleu intense et argent, les iPhone 17 Pro et Pro Max démarrent à 1309 € et 1459 € au comptant (après ODR) en version 256 Go. En formule Free Flex, il faut compter un paiement initial à partir de 609 € pour le Pro et 759 € pour le Pro Max (après ODR), puis 24 loyers de 24,99 €/mois, avec option d’achat fixée à 100 €. Des versions 512 Go et 1 To sont également proposées.

Pour les abonnés Free Mobile, des offres spécifiques allègent le paiement initial : par exemple, l’iPhone 17 Pro est proposé à 489 € après ODR puis 29,99 €/mois pendant 24 mois.

Avec seulement 5,6 mm d’épaisseur, l’iPhone 17 Air est le plus fin jamais lancé par Apple. Il mise sur un grand écran OLED 120 Hz de 6,5 pouces, la puissance de la puce A19 Pro, et un design minimaliste. En contrepartie, il se contente d’un unique capteur 48 MP, fait l’impasse sur le son stéréo et pourrait décevoir côté autonomie.

Proposé en blanc nuage, bleu ciel, noir sidéral et or clair, il est affiché à 1209 € au comptant (après ODR). En Free Flex, les non-abonnés doivent verser 579 € (529 € après ODR) puis 23,99 €/mois pendant 2 ans, avec option d’achat à 100 €. Pour les abonnés Free Mobile, le premier paiement est abaissé à 419 € après ODR, avec des mensualités de 28,99 €/mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox