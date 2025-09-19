Fin de Canal+ sur la TNT : pas de nouvel appel à candidatures avant 2027

Face à un marché publicitaire en recul et à la fragilité du modèle économique des chaînes, l’Arcom reporte de deux ans l’attribution des fréquences libérées par Canal+ sur la TNT. L’Autorité préfère ouvrir une réflexion globale sur l’avenir et la modernisation de la télévision numérique terrestre, avec des conclusions attendues début 2027.

L’Arcom a annoncé, le 17 septembre 2025, le report de deux ans de la procédure d’attribution des fréquences libérées par l’arrêt des chaînes payantes de Canal+ sur la TNT, intervenu en juin dernier.

L’Autorité de régulation justifie cette décision par un contexte économique défavorable au lancement de nouveaux services. Selon l’étude d’impact publiée en juillet et les contributions recueillies lors de sa consultation publique, le marché publicitaire télévisé français devrait reculer en moyenne de 1,7 % par an d’ici 2030, limitant la viabilité de nouvelles offres sans fragiliser les chaînes existantes.

L’Arcom écarte également, à court terme, l’hypothèse d’un basculement vers la norme « 5G broadcast », encore trop coûteuse et insuffisamment mature sur le plan industriel. Tout en soulignant que la TNT reste un outil indispensable pour garantir l’accès de tous à une offre télévisuelle gratuite, l’Autorité ouvre un chantier de fond sur l’avenir de ce mode de diffusion. Les travaux porteront sur :

la pérennité du modèle économique de la TNT ;

les moyens d’assurer la visibilité des chaînes de service public et des acteurs contribuant au pluralisme et à la diversité culturelle ;

la réduction des asymétries de régulation entre services télévisés français et plateformes étrangères ;

un éventuel assouplissement du cadre juridique applicable aux chaînes.

Ces réflexions, menées en concertation avec l’ensemble des acteurs du secteur, devraient aboutir début 2027, avec un premier point d’étape au printemps 2026. Elles s’inscriront également dans la perspective du renouvellement, en décembre 2027, de six autorisations nationales sur la TNT.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox