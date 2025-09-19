Le saviez-vous : Free propose une fonctionnalité imparable à ses abonnés Freebox pour ne plus se perdre dans les centaines de chaînes sur Oqee

Les abonnés Freebox peuvent créer leur propre bouquet de chaînes favorites sur tous les supports Oqee by Free.

Marre de faire défiler des dizaines de chaînes avant de tomber sur vos incontournables ? OQEE by Free permet de se fabriquer un « mini-bouquet » sur mesure, le vôtre et de zapper uniquement au sein de cette liste de favoris, sur mobile comme sur TV.

Déjà présente sur Freebox TV via le player Freebox Révolution par exemple, L’option “chaînes foavorites” a vu le jour tardivement sur Oqee, d’abord sur iPhone et Android en janvier 2023, avec une mise à jour qui ajoutait un onglet « Favoris » dans le direct de l’app. De quoi sélectionner en quelques touches vos chaînes clés, valider, puis retrouver cette sélection à tout moment.

Au printemps 2023, Free a étendu la fonctionnalité aux écrans du salon : Apple TV d’abord, tout en précisant que Freebox Pop / Android TV en bénéficiait dans la foulée. Résultat : la zapliste propose depuis un rail dédié aux favoris ; un appui sur la flèche gauche de la télécommande suffit pour naviguer uniquement dans votre bouquet personnalisé.

Enfin, février 2024 a marqué l’arrivée des favoris sur les Smart TV Samsung, complétant la couverture multi-écrans. Même principe : mise à jour d’OQEE, création/édition de la liste, et accès instantané pendant le direct sans avoir à mémoriser chaque numéro de canal.

Concrètement, l’usage est simple. Sur TV : lancez un programme en direct, affichez la zapliste avec les flèches ↑/↓, puis appuyez sur ← pour faire apparaître vos favoris ; la gestion s’effectue depuis Chaînes > Gérer les Favoris. Sur mobile : ouvrez Chaînes, passez par l’onglet Favoris, touchez Modifier, cochez/décochez, puis Valider. Et sur le web (oqee.tv) : même logique, avec la télécommande virtuelle affichant votre liste en plein écran et un sous-onglet Favoris pour l’édition.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox