Clin d’oeil : 37 000€ de hors forfait pour cet abonné, heureusement Orange fait un beau geste

Quand la fidélité chez Orange paie… ou plutôt évite de payer.

Un habitant des Yvelines a eu la mauvaise surprise de recevoir une facture téléphonique dépassant les 37 000 euros après un voyage au Maroc. La cause : l’oubli de désactiver les données mobiles à l’étranger. Après plusieurs mois de contestation, Orange a finalement revu sa position, réduisant la somme à 500 euros.

En juin dernier, l’abonné, client d’Orange depuis 38 ans, découvre avec stupeur le montant réclamé par son opérateur. Convaincu d’être couvert par son forfait incluant 5 Go de données au Maghreb, il assure n’avoir fait aucun usage anormal de son téléphone. « Je vais régulièrement au Maroc et mes factures n’ont jamais dépassé 140 euros », expliquait-il.

La situation a rapidement viré au cauchemar : sa ligne a été suspendue et l’homme, acculé financièrement, a dû fermer son bar-tabac. Il s’est alors lancé dans une longue bataille administrative pour contester la facture.

Après plusieurs mois de blocage, Orange a finalement décidé de prendre en compte « la bonne foi » et « l’ancienneté » de son client. La facture a été ramenée à 500 euros, permettant au client de tourner la page d’une mésaventure aussi coûteuse que traumatisante.

Source : midi libre

