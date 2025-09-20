Vous êtes abonnés Freebox Révolution ? Attention, le compte à rebours est lancé pour Disney+ gratuit

A l’heure où Disney+ augmente ses tarifs, cette offre apparaît comme incontournable.

Plus que quelques jours, jusqu’au 30 septembre 2025, les abonnés Freebox Révolution peuvent activer six mois offerts à Disney+ Standard avec publicité. Passé cette date, l’avantage ne sera plus disponible, rappelle Free sur son portail.

Concrètement, l’offre liée à la Freebox Révolution intègre une qualité vidéo en Full HD et sur deux écrans simultanés, sans téléchargement, puis un prix après la période de gratuité toujours affiché à 5,99 €/mois alors que Disney+ vient d’augmenter son tarif de 1€ à 6,99€/mois. Ceux qui souhaitent éviter les coupures publicitaires et profiter du téléchargement peuvent opter pour Disney+ Standard toujours en Full HD et sur deux écrans. Les plus exigeants privilégieront Disney+ Premium, avec 4K, Dolby Atmos, quatre écrans simultanés, sans publicité et avec téléchargement. Pour ces deux forfaits dont le prix vient d’augmenter de 1 et 2€ pour les nouveaux abonnés , Free n’affiche étrangement toujours pas l’augmentation de tarif de la plateforme.

Si vous êtes abonné Freebox Révolution, il est donc vivement conseillé d’activer l’avantage avant le 30 septembre 2025 pour profiter de six mois inclus, puis d’un tarif réduit. Entre nouveautés attendues et classiques indémodables, le catalogue a de quoi séduire toute la famille.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox