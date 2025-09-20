Abonnés Freebox : l’abonnement Amazon Music Family pour 6 personnes est offert pendant 4 mois

Bon plan musique pour la rentrée : Amazon propose 4 mois offerts sur l’offre « Family » d’Amazon Music Unlimited. De quoi créer jusqu’à six profils (vous + 5 proches) et profiter de 100 millions de titres en HD/Ultra HD, sans surcoût pendant la période d’essai.

Quatre mois d’essai gratuit à Amazon Music Unlimited Offre Famille, c’est un bon plan. Cette formule permet de partager l’abonnement jusqu’à six personnes avec des comptes distincts. Côté qualité audio et contenus, vous aurez droit à un catalogue de 100 millions de titres, HD/Ultra HD, et prises en charge Dolby Atmos/360 Reality Audio selon les morceaux et appareils compatibles.

L’Offre réservée aux nouveaux clients Amazon Music Unlimited résidant en France métropolitaine, elle est valable jusqu’au 9 octobre 2025. À l’issue de l’essai, l’abonnement passe à 21,24 €/mois (résiliation possible à tout moment). L’économie potentielle est 85 € sur 4 mois.

Si vous êtes client Freebox Ultra (ou Freebox Delta), Amazon Prime est inclus dans votre offre : il suffit d’utiliser votre compte Amazon associé pour activer la promo Family sur Amazon Music Unlimited. Free offre par ailleurs 3 mois à Amazon Prime à ses abonnés Freebox Pop et Ultra Essentiel. Il est utile de rappeler qu’Amazon Music Unlimited est un service distinct de Music Prime.

