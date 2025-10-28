Free va mettre fin à son offre “Série Spéciale” Freebox Révolution Light à 19,99€/mois

C’est bientôt fini pour la Freebox Révolution Light avec 10€/mois de promotion la première année.

Après avoir relancé début juillet sa “Série Spéciale Freebox Révolution Light”19.99€/mois pendant un an, au lieu de 29,99€/mois, Free prévoit une nouvelle fois d’y mettre fin. L.’opérateur annonce actuellement sur son site internet que cette formule ne sera plus disponible à compter du 5 novembre prochain, ce sont donc “les derniers jours pour en profiter”, précise-t-il.

En novembre 2024, Free avait dégainé pour la première fois cette offre promotionnelle, avant d’y mettre fin en juin 2025. Pendant près de deux semaines, son offre “Freebox Révolution Light” classique avait alors pris le relais au prix de 29,99€/mois. Reste à savoir ce que prépare cette fois l’opérateur. Côté promo, deux autres formules avec promotion ont déjà été utilisées par le FAI, à savoir le même contenu au prix de 23,99€/mois pendant ou 24,99€/mois pendant un an, puis 29,99/mois.

L’abonnement Freebox Révolution Light inclut le WiFi 5, 1 Gbit/s en download et 900 Mbit/s en upload, l’accès à plus de 300 chaînes TV avec le Player Revolution et ses multiples fonctionnalités, mais aussi via l’app Free TV disponible sur de nombreux supports (40h d’enregistrement incluses). Cafeyn est par ailleurs offert pendant 3 mois (activation espace abonné). Enfin, les frais de mise en service de 49€ sont offerts sur demande pour toute souscription web, avec conservation du numéro.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox