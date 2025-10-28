Orange signe un partenariat d’envergure pour créer le plus grand réseau de géolocalisation ultra-précise en Europe, mieux que le GPS

Orange et sa filiale Totem s’allient à Point One, leader des technologies de positionnement de précision. Mais pourquoi faire ?

Une précision au centimètre près grâce aux tours de TOTEM et au réseau d’Orange et un nouveau pas vers la navigation du futur. La géolocalisation fait un bond en avant. La société américaine Point One Navigation, spécialisée dans le positionnement de précision, a annoncé le 16 octobre un partenariat stratégique avec TOTEM (filiale d’Orange dédiée aux pylônes télécoms) et Orange lui-même pour déployer le plus grand réseau de correction GNSS (Global Navigation Satellite System) d’Europe. Concrètement, ce réseau permettra d’obtenir une localisation à la précision centimétrique, bien supérieure au GPS classique, dont la marge d’erreur est souvent de plusieurs mètres.

Des tours, de la connectivité et de la précision

Point One va ainsi installer ses stations de base sur plus de 500 sites de TOTEM en France et en Espagne, profitant de leurs positions en hauteur pour mieux capter et corriger les signaux satellites. Orange, de son côté, mettra à disposition ses cartes SIM M2M et sa connectivité 4G/5G pour relier toutes ces stations entre elles. L’objectif affoché est de garantisr un fonctionnement continu et fiable du réseau. Grâce à ce dispositif, les entreprises de secteurs comme la construction, l’agriculture, la robotique, la sécurité ou les véhicules autonomes pourront bénéficier de données de localisation ultra précises et stables, indispensables pour leurs opérations.

Le modèle choisi est original : Point One garde le contrôle total de son réseau, tandis qu’Orange agit comme partenaire technologique et commercial. Les deux entreprises pourront ainsi proposer ensemble ces services de géolocalisation avancée à leurs clients professionnels. Pour Orange, cette collaboration « illustre la création d’un écosystème ouvert au service des technologies de demain », précise François Guy, directeur du marché entreprises France.

Avec cette alliance, la France et l’Espagne s’apprêtent à devenir les pays pilotes d’un réseau européen de positionnement centimétrique, clé pour les véhicules autonomes, les drones ou les machines agricoles connectées.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox