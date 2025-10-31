Abonnés Freebox et Amazon Prime : 3 nouveaux jeux PC gratuits à récupérer, faites vous peur pour Halloween

Amazon Prime Gaming ajoute cette semaine trois nouveaux jeux à son offre : un survival horreur stratégique, une aventure d’objets cachés terrifiante et un visual novel sombre inspiré de mythologies modernes. Trois expériences à récupérer gratuitement et à conserver indéfiniment.

Comme chaque semaine, Amazon continue d’enrichir son catalogue Prime Gaming, inclus sans frais supplémentaires pour les abonnés Amazon Prime. Ces nouveaux titres resteront disponibles pendant au moins 33 jours, et une fois récupérés, ils demeureront jouables sans limite de temps.

Pour rappel, Prime Gaming est inclus avec les Freebox Delta et Ultra, offert pendant trois mois aux abonnés Pop et Ultra Essentiel, et disponible en option pour les autres via Amazon Prime (6,99 €/mois).

You Will Die Here Tonight (GOG) revisite l’horreur de survie classique en fusionnant exploration rétro en vue du dessus et combats viscéraux en vue subjective. Vous incarnez six membres d’une unité d’intervention envoyés dans Breckenridge Hall, un manoir isolé enveloppé de tragédies et d’un mal ancien. Chaque agent possède ses propres compétences et son histoire personnelle, mais personne n’est destiné à survivre. Ici, la mort n’est pas une fin, mais une mécanique de gameplay: chaque disparition modifie la suite de la mission et redéfinit votre stratégie. Entre exploration, survie et révélations macabres, le moindre faux pas peut sceller votre destin.

Pour récupérer ce jeu, il faudra posséder un compte GOG, dont vous pouvez télécharger le launcher ici. Une fois votre compte créé, récupérez le code du jeu sur votre page Prime Gaming puis rendez-vous sur GOG, dans la section bibliothèque et cliquez sur le “+”. Sélectionnez “Utiliser le code GOG” et collez votre code, vous pourrez ensuite l’installer.

Halloween Stories: Horror Movie (Amazon Games) plonge dans une aventure d’objets cachés où fiction et réalité se confondent. Vos amis ont été aspirés dans des mondes inspirés des classiques du cinéma d’horreur et vous devez traverser ces univers hantés pour les sauver.

Chasse aux indices, énigmes paranormales et atmosphère cinématographique composent cette expérience pensée pour les passionnés de mystères immersifs. Dans ce film d’horreur interactif, la pellicule ne protège plus personne et chaque scène peut être la dernière.





Werewolf: The Apocalypse – Heart of the Forest (Amazon Games) est une oeuvre narrative inspirée de l’univers World of Darkness. Vous incarnez Maia, partie en Pologne à la recherche des origines de sa famille. Ce voyage initiatique devient rapidement une plongée dans les derniers territoires sauvages d’Europe centrale, où les gardiens de la nature livrent une guerre millénaire contre les forces de la destruction.

À travers choix moraux, récits folkloriques et exploration de lieux réels empreints d’histoire, vous découvrez des traditions occultes, des secrets familiaux et des enjeux écologiques profonds. Une aventure où spiritualité, rage et survie se croisent dans un monde qui vacille entre technologie et nature.

Pour y accéder, il faudra télécharger Amazon Games, disponible en cliquant sur ce lien, il suffit ensuite de vous connecter avec vos identifiants Amazon Prime. Vous retrouverez ainsi, sur une même interface, vos jeux gratuits à récupérer et la possibilité de les installer. Il faudra ensuite cliquer sur “installer” et une fois la procédure terminée, vous pouvez jouer à votre jeu.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox