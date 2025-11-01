C’est parti pour la gratuité de Cartoon Network sur les Freebox et Free TV

Free gâte une nouvelle fois ses abonnés avec une chaîne jeunesse culte disponible gratuitement tout le mois de novembre.

Bonne nouvelle pour les abonnés Freebox, comme prévu, Cartoon Network est dès à présent proposée en clair sur le canal 145 de leur box et sur l’application Free TV, fait savoir le service TV de l’opérateur sur son compte X. L’accès est offert jusqu’au 30 novembre.

Les plus jeunes et les nostalgiques pourront retrouver gratuitement les héros les plus déjantés du petit écran : Gumball Watterson, Robin, Raven, Craig de la Crique et bien d’autres. Accessible sans option supplémentaire sur toutes les Freebox compatibles, cette mise en clair est l’occasion idéale de (re)découvrir les séries animées emblématiques du catalogue Cartoon Network. La chaîne est habituellement proposée chez Free en option via le pack Kids (1.99€/mois) ou le pack WB Family (5.99€/mois).

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox