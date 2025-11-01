Les abonnés Freebox avec Player Devialet sont privés de musique avec Alexa depuis 10 jours, Free est sur le coup

Un bug empêche Amazon Music de fonctionner avec Alexa sur le Player Free Devialet de la Freebox Delta, Free travaille à sa correction depuis près d’une semaine.

Depuis la dernière mise à jour du Player Free Devialet (1.5.21) déployée le 21 octobre, plusieurs abonnés signalent un dysfonctionnement avec Alexa et Amazon Music. Sur le bugtracker officiel de Free, l’un d’eux indique qu’il n’est plus possible d’écouter de la musique via les commandes vocales Alexa, alors que le même compte fonctionne normalement sur un appareil Echo.

Lorsqu’une commande est lancée, par exemple « Joue la playlist hits du moment », Alexa annonce démarrer la lecture avant d’afficher le message d’erreur « Un problème est survenu, veuillez réessayer dans quelques instants ».

Un développeur Freebox, Thibaut, a confirmé le 23 octobre 2025 que le bug est identifié et que les équipes travaillent actuellement à sa correction. Aucun délai de résolution n’a encore été communiqué.

