Free envoie un mail à certains abonnés Freebox pour leur offrir HBO Max et l’option sport avec Eurosport 1 et 2

1 mois d’offert à HBO Max et son option sport pour les abonnés Freebox qui ont reçu un mail de l’opérateur.

Free mène actuellement une campagne ciblée auprès de certains de ses abonnés Freebox. Selon nos constatations, des abonnés Freebox Révolution Light, Freebox Pop et Freebox Ultra ont reçu un courriel leur proposant de découvrir HBO Max Basic avec publicité accompagné de l’Option Sport (Eurosport 1 et 2).

L’offre inclut un mois gratuit, puis devient payante à 10,99 € par mois, sans engagement. Elle est réservée aux abonnés destinataires du mail n’ayant pas encore de compte Max, et doit être activée depuis l’Espace Abonné Freebox dans un délai de deux mois après la réception de l’email, et avant le 31 décembre 2025.

L’abonné doit créer un compte HBO Max et accepter les conditions d’utilisation du service. Le visionnage est possible en Full HD sur deux écrans simultanés, uniquement en France métropolitaine. Le service est accessible depuis les Player Freebox Révolution, mini 4K, TV Free 4K et Free Devialet, ainsi que sur smartphone, tablette et ordinateur. Free mentionne également la chaîne 136 comme point d’accès pour activer ou consulter le service depuis le téléviseur.

Dans son message, l’opérateur met en avant la nouvelle série “Bienvenue à Derry”, dérivée de l’univers “Ça”, ainsi que des succès emblématiques du catalogue HBO Max comme Friends, The Last of Us, Game of Thrones, Furiosa ou encore la saga Harry Potter. Côté sport, l’Option Sport permet notamment de suivre les grandes compétitions diffusées par Eurosport 1 et 2, dont le Rolex Paris Masters. Une manière pour Free d’encourager ses abonnés à découvrir, sans contrainte, l’écosystème HBO Max et ses contenus premium, tout en testant l’option sport intégrée à son offre TV.

