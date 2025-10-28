Free Mobile ferme la porte aux appels vidéo “natifs” en 4G et 5G sans Whatsapp pour ses abonnés, et explique pourquoi

Lors de la Journée des Communautés Free du 3 octobre, RNC Mobile a interpellé l’opérateur sur la question des appels vidéo « natifs » via le réseau 4G et 5G pour une meilleure priorité et qualité plus stable que les habituels usages data. Free n’y croit pas pour l’instant, aucun déploiement n’est prévu.

La visiophonie « native » ViLTE/ViNR a-t-elle une chance de voir le jour chez Free Mobile à l’heure où les abonnés n’ont pas d’autres choix que de passer des appels vidéo via des apps tierces comme Whatsapp ? La question a été posée par RNC Mobile à l’opérateur début octobre lors de la journée des communautés. Les membres de l’app de chasseurs d’antennes Free Mobile (et pas seulement), ont regretté « une dépendance excessive aux applis tierces » pour la visiophonie et ont souligné que la ViLTE/ViNR, à savoir les appels vidéo sur 4G et 5G permettraient d’activer l’appel vidéo directement depuis l’app Téléphone, il seraient alors gérés par l’IMS avec “une meilleure priorité et une qualité plus stable que les usages data classiques, souvent dégradés comme le confirment les enquêtes QoS de l’ARCEP”.

RNC Mobile a aussi évoqué la possibilité d’une interconnexion entre opérateurs et l’ouverture en roaming pour étendre l’usage au-delà des frontières, tout en réduisant la dépendance aux services des GAFAM.

La réponse de Free est sans équivoque : « Le déploiement de cette technologie n’est pas prévu pour le moment. Il n’y a pas de demande pour ces services hors applications tierces. De plus, il faudrait que les autres opérateurs déploient cette technologie pour que le service soit réellement utilisable par tout le monde. » Il faudra donc attendre une demande réelle sur le marché en matière d’usage ou que des opérateurs ailleurs en Europe montrent l’exemple.

