Free annonce offrir une chaîne d’Universal+ aux abonnés Freebox Pop, Révolution Light, mini 4K et One

DreamWorks est en clair tout le mois d’avril sur les Freebox et ça commence dès maintenant.

Bonne nouvelle pour certains abonnés Freebox ! La chaîne DreamWorks (canal 148) est accessible gratuitement pendant tout le mois d’avril, annonce aujourd’hui l’opérateur. C’est l’occasion pour les familles de plonger dans l’univers des héros animés cultes, avec des séries comme Kung-Fu Panda : Les Pattes du Destin et Les Aventures du Chat Potté.

Cette offre s’adresse aux abonnés Freebox Pop sans TV by Canal, Freebox Révolution Light, One et mini 4K. De leur côté, les clients Freebox Ultra, Delta et Pop/Révolution avec TV by Canal bénéficient déjà d’Universal+ dans leur offre, incluant DreamWorks, SyFy, E!, et 13EME Rue.

