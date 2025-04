Free fait des choix curieux, faut-il se méfier de Bouygues Telecom ? … Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”…

Le WiFi 7, c’est bien, mais est-ce la panacée ?

Après avoir retrouvé des recrutements positifs sur le fixe, Orange veut marquer le coup en 2025. Alors que le design de sa nouvelle Livebox WiFi 7 semblait avoir fuité fin 2024. L’opérateur historique s’apprête à lancer non pas une mais deux nouvelles Livebox. La première serait une évolution de la Livebox 7, intégrant la technologie WiFi 7 afin de suivre la tendance initiée par ses concurrents. Plutôt qu’une refonte complète, l’opérateur se contenterait de remplacer la carte WiFi de la Livebox 7 actuelle, une possibilité prévue dès la conception des box récentes d’Orange. Le WiFi 7 fait beaucoup parler de lui et Orange serait le troisième opérateur français à proposer cette technologie, mais faut-il vraiment se précipiter ? Après tout, le nombre d’appareils compatibles n’est pas encore si élevé que cela..

Faut-il se méfier de Bouygues Telecom ?

Comme il l’avait promis, l’opérateur finit le mois de mars en lançant une véritable refonte de ses offres Bbox. Plusieurs changements sont à noter, avec entre autres, la généralisation de la disponibilité de son server WiFi 7 mais aussi une augmentation des tarifs… L’offre B&You Pure fibre continue dans la même direction. Mais certains préfèrent ne pas trop s’emballer et pointent du doigt les mauvaises habitudes de Bouygues. A voir si l’opérateur retombera dans ses travers dans un an !

L’espace abonné revu, c’est bien, mais était-ce prioritaire ?

Une nouvelle interface flambant neuve. Free annonçait le 26 mars dernier une mise à jour majeure de son Espace Abonné Freebox, en introduisant un design plus moderne et aéré, s’inspirant de l’Espace Abonné Mobile. Cette nouvelle version vise à offrir une expérience utilisateur plus fluide, intuitive et agréable, avec des fonctionnalités optimisées pour faciliter la navigation. Une bonne nouvelle globalement, mais est-ce vraiment le moment de se concentrer sur cela ? Il est bon de rappeler cependant que toutes les équipes de l’opérateur ont des rôles différents et des compétences variées : les développeurs en charge de l’espace abonné ne sont pas le même qui travaillent sur le nouveau player, par exemple !

Free inquiète les Freenautes

L’Arcep a publié la semaine dernière son observatoire de la qualité des réseaux FttH (fibre optique jusqu’à l’abonné) en 2024, en intégrant deux nouveaux indicateurs : le taux de raccordements non-conformes par typologie de malfaçon et le taux de malfaçons reprises dans un délai de 30 jours. Et le moins qu’on l’on puisse dire, c’est que Free ne brille pas sur ces nouveaux critères. Couplé à des résultats moins sexy sur la fin de l’année, l’opérateur a-t-il perdu de sa superbe ? Nul besoin de paniquer, il vaut mieux attendre de voir comment se déroule le début 2025 en termes de politique commerciale.

Bouygues prend une décision radicale et ça fait réagir

Bouygues Telecom, en plus d’être le premier à arrêter la commercialisation des box uniquement WiFi 5, ne propose plus d’offres DSL dans son catalogue depuis janvier 2025. Un choix audacieux qui fait réagir, parfois avec un pragmatisme assez grinçant.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox