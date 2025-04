Free est désormais l’opérateur avec la meilleure “satisfaction abonné“, et c’est l’Arcep qui le dit

L’Arcep révèle l’édition 2025 de son observatoire de la satisfaction client, notant une amélioration globale pour tous les opérateurs, mais notamment de Free qui passe devant Orange.

Chaque année, l’Arcep présente le résultat d’une étude sur la satisfaction des Français vis-à-vis de leur opérateur téléphonique. Ces derniers peuvent ainsi attribuer une note à leur opérateur, basée sur plusieurs critères. En 2024, la note moyenne des opérateurs était en légère hausse, avec une moyenne de 7.9/10 pour le mobile et 7.8/10 pour le fixe.

Mais l’Arcep présente également la satisfaction globale par opérateur. Et sur ce point, Free enregistre non seulement la meilleure progression (+0.4 points), mais aussi la meilleure note avec 8.1/10, en regroupant les notes mobiles et fixe. Juste derrière, on retrouve Orange (8.0), suivi de Bouygues Telecom (7.8), puis SFR, légèrement derrière avec 7.5/10

On note que de plus en plus de personnes attribuent une note supérieure ou égale à 9/10 à l’opérateur de Xavier Niel, puisqu’elles représentent 40% des notes attribuées en 2024, contre 32% en 2023. Dans le détail, l’opérateur est donc premier vis-à-vis des services mobiles avec 8.1/10 et 1er ex aequo sur le fixe avec 8/10. Free enregistre également de très bons scores dans l’évaluation de son assistance abonné : l’opérateur termine 1er ex aequo et enregistre la plus forte progression du classement (+0,8 pts). Sur la satisfaction vis-à-vis du service client en tant qu’opérateur mobile, Free est 1er ex-aequo avec une note de 7 points. Sur la satisfaction vis-à-vis du service client en tant que fournisseur d’accès à internet, Free est 1er ex-aequo avec une note de 7 points.

Enfin, l’opérateur de Xavier Niel est également celui enregistrant le moins de problèmes remontés par ses abonnés mobile, et enregistre le taux de problèmes remontés le plus faible ex-aequo avec l’opérateur historique. De plus, Free est également 1er sur l’idicateur du temps de résolution des problèmes.

