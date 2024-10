SFR a du boulot, Free aussi, les abonnés Free Mobile en veulent davantage… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”…

Quelles évolutions pour la Freebox Delta ?

” La delta pop a cartonné, on a des abonnés, on a encore du stock” rappelle-t-il après avoir affirmé début janvier qu’il en restait “un million dans la nature“. Loin d’être abandonnée, la première Freebox résolument premium de Free, même si elle n’est plus commercialisée, occupe toujours les pensées de l’opérateur. “On peut réfléchir à des évolutions sur le serveur” a ainsi déclaré le milliardaire, restant volontairement mystérieux sur les types de changements qui pourraient être apportés à la box triangulaire. Le moins que l’on puisse dire, c’est que les abonnés fourmillent d’idées !

Toujours plus chez Free Mobile !

“Votre Forfait Free 5G passe de 300 Go à 350 Go/mois sans surcoût en 5G/4G en France métropolitaine et avec mobile compatible”, annonçait Free Mobile sur X la semaine dernière. Après un passage de 250 à 300 Go en mai dernier, l’opérateur continue d’enrichir son forfait le plus populaire sans augmenter son prix, lequel ne bougera pas jusqu’en 2027. Mais les abonnés Free Mobile en veulent toujours plus.

Les plateformes augmentent, certains considèrent cela logique

C’est désormais généralisé : les prix de Disney+ ont augmenté dans l’Hexagone. Cela concerne uniquement les offres Standard et Premium, la formule Standard avec pub reste pour sa part à 5.99€/mois. Une nouvelle hausse alors que la précédente ne remonte même pas à un an. Forcément, beaucoup s’en offusquent, même si d’autres cherchent à relativiser.

La 5G SA prend du temps à arriver, des questions se posent

À la rentrée, Free Mobile créait la surprise en étant le premier à lancer la 5G SA dans une offre grand public. Comme pour toute innovation réseau, il est nécessaire que les terminaux soient compatibles et pour l’heure, les iPhone ne le sont toujours pas. La balle est dans le camp d’Apple sur ce sujet, mais beaucoup se questionnent sur cette toute nouvelle 5G.

SFR a du boulot pour redorer son image !

Alors que l’hémorragie d’abonnés continue chez SFR, l’opérateur met en place un plan de mobilisation pour retourner à ses bases sur des valeurs saines, alors que son image est entachée. Mais les dommages sont profonds, et les Français ont bonne mémoire…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox