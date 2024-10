La 5G SA de Free Mobile sur les iPhone, ”la balle est dans le camp d’Apple”

Free Mobile est le seul opérateur à proposer la 5G Stand Alone (SA) dans un forfait grand public, mais pour l’instant, les iPhone en sont encore privés. L’opérateur affirme que c’est à Apple de jouer pour pouvoir la proposer.

À la rentrée, Free Mobile créait la surprise en étant le premier à lancer la 5G SA dans une offre grand public. Comme pour toute innovation réseau, il est nécessaire que les terminaux soient compatibles et pour l’heure, les iPhone ne le sont toujours pas. Durant la journée des Communautés de Free qui s’est déroulée le 18 octobre dernier, Free Mobile a été interrogé à ce sujet.

C’est Dylan Legros, Freenaute actif notamment chez RNC Mobile et Univers Freebox, qui a pointé du doigt une information assez intéressante sur le sujet. Si l’opérateur n’a pas fourni de dates, “à priori, la balle est dans e camp d’Apple et non de Free pour le déploiement de la mise à jour nécessaire“, explique-t-il. Pour rappel, chaque opérateur doit fournir aux fabricants un fichier correspondant à ses réglages, nommé IPCC, qui fait l’objet de tests et, une fois la décision prise, est déployée v ia une mise à jour sur les terminaux compatibles.

Si les Samsung et quelques autres smartphones sont dores et déjà compatibles chez Free Mobile, les iPhone sont toujours attendus, mais la déclaration laisse ainsi entendre que les IPCC étaient déjà envoyés et qu’Apple n’avait plus qu’à valider le fichier. Difficile cependant de connaître une date précise, d’autant qu’Apple avait déjà pris du temps avant d’intégrer la 5G lors de son lancement en 2020 en France. La prochaine version d’iOS est attendue en octobre prochain avec iOS 18.1, mais rien ne garantit une arrivée de la 5G SA en même temps.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox