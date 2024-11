Free Mobile lance une nouvelle offre Série Free 5G 140 Go sans toucher au prix

Quelques heures avant le lancement d’une nouvelle offre Free Mobile sur Veepee, l’opérateur booste la data de sa Série Free pour les nouveaux abonnés.

Après avoir lancé la semaine dernière une formule 130 Go à 8,99€/mois pendant 1 an pour les nouveaux souscripteurs à son offre Série Free 5G, Free Mobile récidive ce 26 novembre avec une nouvelle offre comprenant cette fois 10 Go de plus à consommer mensuellement en France métropolitaine, soit 140 Go au total, toujours au même prix : 8,99€/mois pendant 12 mois avant de basculer vers le forfait 350 Go à 19,99€/mois.

Seuls les nouveaux abonnés peuvent accéder à cette nouvelle offre qui inclut également les appels et SMS illimités ainsi que 25 Go de données en roaming depuis Europe/DOM et l’accès à l’application TV Oqee by Free.

Pour ceux qui cherchent à souscrire un nouveau forfait chez Free Mobile, nous conseillons toutefois d’attendre 19h et le lancement de la nouvelle offre Free Mobile sur le site d’e-commerce Veepee avec un tarif garanti à vie.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox