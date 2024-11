Série Free : nouveau forfait avec 130Go à 8,99€/mois

Plus de data pour le même prix, c’est la nouvelle formule du forfait série Free.

Comme il fait régulièrement en fonction des fluctuation du marché, Free vient de lancer une nouvelle formule de son forfait Série Free. Celui-ci propose 130Go de data (contre 110 Go précédemment) pour 8,99€/mois durant 1 an avant de basculer vers le forfait 350Go (ou data illimité si vos disposez d’une Freebox).

Ce forfait intègre également les appels et SMS illimités, 25Go de data en roaming depuis l’Europe et les DOM ainsi que l’accès à l’application OQee, qui vous permet de bénéficier de 280 chaînes incluses et des services de replay associés.

