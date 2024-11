Freebox : Famille by Canal restera gratuit et illimité pour les abonnés à la 1ère offre

Il fallait être parmi les premiers !

Fin octobre, Free proposait aux abonnés Freebox sans TV by Canal de profiter de l’option Famille by Canal et ses 40 chaînes gratuitement sans limite de durée. Il suffisait pour cela de cocher l’option sur l’espace abonné Freebox.

Dans les semaines suivantes, Free avait revu cette offre et indiquait qu’elle été proposée “dans la limite des stocks disponibles”. Puis, le week-end dernier, l’offre a nettement changé puisque Famille by Canal est désormais offert durant 12 mois (toujours en cochant la case depuis l’espace abonné).

Face à cette situation, la question se pose concernant les abonnés qui ont bénéficié de la première offre, à savoir Famille by Canal gratuit et illimité dans le temps. Interrogé par Univers Freebox, l’opérateur nous confirme que pour ces abonnés, l’offre reste illimitée et gratuite. Bonne nouvelle donc pour les abonnés concernés.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox