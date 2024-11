Apple fait le ménage : iCloud dit adieu aux vieux iOS

Vous aimez votre vieil iPhone qui roule encore sous iOS 8 ? Mauvaise nouvelle : à partir du 18 décembre 2024, Apple ne permettra plus aux appareils fonctionnant sous iOS 8 ou inférieur d’accéder à iCloud Backup. Et ce n’est pas tout : les sauvegardes existantes seront purement et simplement supprimées.

Apple explique que cette décision vise à « s’aligner sur les configurations logicielles minimales » pour ses services. En clair, il est temps d’évoluer. Si votre iPhone, iPad ou iPod touch peut accueillir iOS 9, c’est le moment ou jamais de le mettre à jour. Pour ceux qui utilisent encore un appareil antédiluvien incapable de monter en version, il faudra dire adieu à la simplicité d’iCloud et passer par la sauvegarde manuelle.

Pour sauvegarder vos données sans iCloud, branchez votre appareil à un PC avec iTunes, ou à un Mac via le Finder. Une opération un peu old school, certes, mais qui sauvera vos précieuses photos et vos contacts.

Un impact limité ?

Rassurez-vous, si vous avez un iPhone 4S, un iPad 2 ou un iPod touch de 5ᵉ génération, vous pouvez encore installer iOS 9. Pour les utilisateurs coincés avec des modèles plus anciens, la casse devrait être réduite : qui utilise encore ces dinosaures au quotidien ? Apple signe ici la fin d’une ère, mais pour beaucoup, cette annonce passera presque inaperçue. Après tout, les reliques appartiennent au musée… ou au tiroir des souvenirs !

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox