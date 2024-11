Free Mobile va lancer une nouvelle offre spéciale demain

L’opérateur dévoilera demain une nouvelle proposition de forfait mobile sur le site Veepee.

Que prépare Free Mobile pour demain ? L’opérateur lancera en effet une nouvelle offre spéciale sur le site d’e-commerce Veepee ce mardi 26 novembre à 19h00.

Aucune information pour l’instant sur le contenu de cette offre, la dernière proposition de Free Mobile sur Veepee remontant à septembre dernier, avec un forfait 5G à 110 Go et 20 Go par mois en Europe et dans les DOM pour 7.99€/mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox