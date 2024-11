Les nouveautés de la semaine chez Free : un ouf de soulagement pour certains abonnés, la douche froide pour les abos Freebox avec TV by Canal

Freebox : Famille by Canal restera gratuit et illimité pour les abonnés à la 1ère offre, un ouf de soulagement pour eux. Les autres qui on activé l’offre depuis le weekend dernier bénéficieront d’un an seulement. Plus d’infos…

Canal+ annonce que les chaînes Eurosport disparaîtront de TV by Canal (Freebox) dès le 31 décembre 2024. C’est la douche froide pour les abonnés Freebox qui pensaient pouvoir continuer d’y avoir droit dans leur offre après l’annonce de la signature entre Canal+ et Warner le week-end dernier. Plus d’infos…

Free continue d’enrichir sa plateforme Oqee Ciné, Tahar Rahim, Timothée Chalamet, Adam Sandler ou encore Isabelle Huppert et Kirsten Dunst, les stars ne manquent pas cette semaine sur Oqee Ciné. 8 nouveaux films sont désormais disponibles. Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Prime : récupérez 6 nouveaux jeux PC gratuitement, dont deux titres très populaires (Super Meat Boy, RIOT – Civil Unrest, Moonscars, Overcooked Gourmet Edition, Gloomy Tales: One-Way Ticket, Max: The Curse of Brotherhood). Plus d’infos…

Besoin d’une nouvelle TV et d’échelonner le paiement ? Les Black Free Days débarquent chez Free pour vous proposer des offres sur de nombreux modèles de TV connectées 4K. Plus d’infos…

Free lance une nouvelle mise à jour d’Oqee sur Player Pop, Android TV et smartphones Android. Le design de la barre de consommation des enregistrements dans les paramètres a été amélioré pour une meilleure lisibilité, mais les développeurs indiquent également avoir optimisé les performances de l’application. Plus d’infos…