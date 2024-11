Abonnés Freebox et Prime : récupérez 6 nouveaux jeux PC gratuitement, dont deux titres très populaires

Jouez entre amis ou affrontez des aventures aux défis redoutables avec la sélection Prime Gaming de cette semaine.

Comme chaque semaine, Amazon étoffe son catalogue de jeux proposé gratuitement dans son abonnement Prime. Depuis ce vendredi, 6 titres ont été ajoutés à la sélection disponible sur sa plateforme Prime Gaming. Vous pouvez les récupérer gratuitement pendant au moins 33 jours, et y jouer quand vous voudrez, même après cette période.

Super Meat Boy est un jeu de plateforme super dur où vous incarnez un garçon sans peau qui essaie de sauver sa copine faite de bandages d’un fœtus maléfique coincé dans un bocal, coiffé d’un chapeau haut de forme et d’un monocle. Si le synopsis vous paraît loufoque, attendez de voir le jeu, extrêmement challengeant et très populaire auprès des gamers aimant se frotter à des défis complexes.





Pour y accéder, il faudra se créer un compte sur l’Epic Game Store et télécharger le launcher. Une fois cette étape remplie, rendez-vous sur votre page Prime Gaming et cliquez sur le jeu puis activer. Il faudra ensuite associer votre compte Epic à votre compte Amazon, en suivant toutes les démarches inscrites à l’écran.

RIOT – Civil Unrest est un simulateur d’émeutes en temps réel. Découvrez les deux côtés du combat en incarnant la police ou les émeutiers lors de véritables affrontements tels que ceux des Indignados, du Printemps arabe, de Keratea et de NoTAV. Le créateur Leonard Menchiari a été témoin direct des émeutes lors des manifestations NoTAV en Italie et a créé le jeu pour raconter les histoires et représenter les expériences vécues lors de ces affrontements.



Pour une évasion dans un monde de fantasy très sombre, vous pouvez découvrir Moonscars. Sous un sombre clair de lune, Grey Irma, une guerrière d’argile acharnée, se bat avec un objectif bien précis : retrouver le sculpteur et percer le mystère de son existence.Repoussez les limites de vos compétences de combat et maîtrisez de nouvelles capacités pour progresser dans un monde 2D non linéaire impitoyable. Affrontez les ténèbres incessantes qui cherchent à vous détruire. Dans Moonscars, chaque mort est une leçon apprise, et au fur et à mesure que vous surmonterez chaque défi, de nouvelles vérités seront révélées.



L’Overcooked Gourmet Edition réunit le jeu de cuisine coopératif à succès et le pack de contenu Lost Morsel dans un délicieux coffret qui mettra vos talents culinaires à rude épreuve. Overcooked est un jeu de cuisine chaotique de coopération en local pour un à quatre joueurs. En travaillant en équipe, vos camarades cuisiniers et vous devez préparer, cuisiner et servir toute une variété de plats délicieux avant que le client affamé ne claque la porte. Affûtez vos couteaux et dépoussiérez votre tablier, gardez la pêche ou les carottes seront cuites dans cette folie culinaire.



Pour récupérer ces jeux, il faudra posséder un compte Gog, dont vous pouvez télécharger le launcher ici. Une fois votre compte créé, récupérez le code du jeu sur votre page Prime Gaming puis rendez-vous sur GoG, dans la section bibliothèque et cliquez sur le “+”. Sélectionnez “Utiliser le code GOG” et collez votre code, vous pourrez ensuite l’installer.

Risquez tout en affrontant des défis surnaturels et en naviguant sur un terrain dangereux dans Gloomy Tales: One-Way Ticket. Aiguisez votre intelligence en résolvant des énigmes complexes et profitez de moments de répit avec des mini-jeux captivants, tout en remportant de nombreux succès qui mettent en valeur votre maîtrise.



Ce jeu est disponible via la plateforme Legacy Games. Il vous suffit de télécharger le launcher depuis le site de la plateforme et de vous créer un compte. Une fois ce dernier installé, récupérez le jeu depuis la page Prime Gaming dédiée. Un code vous est alors indiqué, il vous suffit de le copier-coller sur cette page en vous connectant à votre compte. Une fois cela fait, vous pourrez jouer au jeu directement depuis le launcher.

Max: The Curse of Brotherhood est une aventure cinématographique remplie de plateformes bourrées d’action et de résolution d’énigmes créatives. Armé uniquement d’un marqueur magique, Max doit affronter le mal à chaque instant dans un monde hostile et fantastique afin de sauver son petit frère, Felix. Rejoignez Max dans sa grande aventure.



Pour y accéder, il faudra télécharger Amazon Games, disponible en cliquant sur ce lien, il suffit ensuite de vous connecter avec vos identifiants Amazon Prime. Vous retrouverez ainsi, sur une même interface, vos jeux gratuits à récupérer et la possibilité de les installer.

Il faudra ensuite cliquer sur “installer” et une fois la procédure terminée, vous pouvez jouer à votre jeu. Pour rappel, Prime Gaming est inclus pour les abonnés Freebox Delta et Ultra et disponible en option pour tous les autres abonnés avec l’abonnement Amazon Prime pour 5.99€/mois.

