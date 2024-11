Canal+ annonce le retrait d’Eurosport des offres Freebox avec TV by Canal d’ici la fin de l’année

Malgré l’accord récemment trouvé entre les chaînes sportives et Canal+, Eurosport disparaîtra bien de TV by Canal d’ici à la fin de l’année.

Nouveau rebondissement pour l’avenir des chaînes Eurosport sur les Freebox. Si celles-ci sont pour l’instant disponibles dans le bouquet TV by Canal, inclus dans les offres Freebox Delta, Ultra et Révolution, cela changera le 31 décembre prochain.

C’est en effet ce qu’annonce Canal+ sur son site d’assistance. En effet, l’un des membres de l’équipe Canal explique que “les chaînes Eurosport 1 & 2 s’arrêtent le 31 décembre 2024 uniquement dans l’offre TV by Canal commercialisée directement par Free“.

En toute logique, il devrait être possible de souscrire aux chaînes au moins en passant par la plateforme de SVOD Max, avec l’option sport à 5€ supplémentaires, mais cela signifie tout de même une grosse perte pour le bouquet TV by Canal. En effet, celui-ci se démarquait de l’offre Famille by Canal notamment grâce à la disponibilité de ces chaînes sportives.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox