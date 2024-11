En retard sur les box 5G, Free n’envisage pas de passer à l’illimité sur sa 4G fixe

Les abonnés à la box 4G+ de Free ne bénéficieront pas de la data illimitée. L’enveloppe allouée est aujourd’hui de 250 Go.

A l’heure où Bouygues Telecom, SFR et Orange proposent une box 5G à leurs clients, Free apparaît en retard. S’il propose depuis 2019 une offre 4G+, disponible pour les logements et les zones où la connexion internet fixe n’est pas au rendez-vous, l’opérateur prévoit de commercialiser une box 5G, c’est en tout cas ce qu’a dévoilé son compte officiel Free 1337 sur X en février dernier à travers des emojis de fusée, une manière pour l’opérateur d’annoncer historiquement un lancement prochain de produits. Mais depuis cette annonce, c’est le silence radio, aucune date de lancement n’a pour l’heure été dévoilée.

Aujourd’hui, les utilisateurs doivent se contenter de la seule box de l’opérateur utilisant son réseau mobile 4G+, affichée à 29.99€/mois avec une enveloppe de 250 Go par mois. A ce propos, en réponse à une demande des abonnés, Free a annoncé lors de la journée des communautés le mois dernier, ne pas envisager de passer à de la data illimitée sur son offre.

Pour comprendre pourquoi, il faut se tourner du côté de SFR qui propose sur le papier des box 4G et 5G avec “internet illimité”, mais qui ne le sont en réalité pas vraiment. Dans les fiches d’information standardisée de ses deux offres, l’opérateur indique “qu’en cas d’usages en continu fortement consommateurs de bande passante (de type peer-to-peer ou téléchargement par exemple) de nature à saturer le réseau sur une zone donnée, et pouvant nuire aux utilisateurs SFR sur cette zone, le client sera notifié par SMS ou email de son usage déraisonnable. En cas de récidive suite à cette notification, le client verra son débit réduit jusqu’à la prochaine date de facturation”. Il est fort à parier que Free ne souhaite pas prendre le risque de devoir composer avec un réseau saturé s’il permet une consommation réellement illimitée des données sur son réseau mobile. Cela se comprend d’autant plus que ses abonnés sont réputés être très gourmands en data.

