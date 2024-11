Free Mobile enrichit son offre de téléphones à petit prix

Si vous n’êtes pas intéressé par des smartphones de haute technologie et désirez seulement communiquer simplement avec vos proches, Free Mobile propose un nouveau téléphone pour vous.

Alors que les smartphones sont de plus en plus performants, les features phones restent tout de même attractifs pour certains utilisateurs qui ne cherchent qu’à appeler et envoyer des messages, sans fioritures ni applications superflues, ni prix trop élevé. Le fabricant Doro, récemment arrivé chez Free Mobile, propose ainsi désormais le Leva L10 sur le site web de l’opérateur.

Ce modèle constitué d’un seul bloc est proposé à 85€, uniquement disponible au comptant. Il pourra ainsi ravir les utilisateurs cherchant un téléphone sobre, d’autant qu’il se veut facile d’utilisation et fonctionne en 4G, évitant ainsi les inquiétudes concernant la fin des réseaux 2G et 3G. Si les performances ne sont pas la préoccupation première du téléphone, on trouve tout de même des fonctionnalités pratiques, comme une touche d’assistance au dos du mobile qui, en un simple geste, permet de demander de l’aide, et grâce à la géolocalisation intégrée, votre contact saura où vous vous trouvez.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox