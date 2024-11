Après Free, Bouygues Telecom signe son premier contrat d’achat d’énergie solaire avec Statkraft

Après avoir longtemps privilégié l’énergie verte issue de l’éolien et de l’hydraulique au détriment du solaire, Bouygues Telecom franchit un nouveau cap dans le développement des énergies renouvelables en France.

Après Free ou encore Orange, Bouygues Telecom annonce avoir signé son premier contrat d’achat d’énergie solaire. Un accord (Corporate Power Purchase Agreement) a été signé avec Statkraft pour une durée de 10 ans visant à l’achat d’énergie renouvelable issue de centrales photovoltaïques françaises, pour un volume total de 35 GWh/an.

Le premier producteur européen d’énergies renouvelables et leader en matière de PPA fournira l’opérateur en énergie solaire dès début 2025 par deux centrales photovoltaïques françaises récemment mises en service, à hauteur de 13 GWh/an. “Trois autres centrales photovoltaïques, dont la mise en service aura lieu d’ici mi 2025, renforceront cette production. Cette signature vient renforcer la volonté de Bouygues Telecom de couvrir ses besoins d’électricité avec des énergies renouvelables, en privilégiant des contrats long terme de type PPA à prix fixe, complétés par des investissements dans les garanties d’origine renouvelables”, indique l’opérateur. Les CPPA permettent de financer de nouveaux parcs solaires et éoliens et de poursuivre l’exploitation de centrales d’énergie renouvelable.

Après son premier PPA signé début 2023 autour d’une production d’électricité estimée de plus de 20 GWh dans les Landes, Free a porté en février 2024 porte à près de 140 GWh sa capacité de production d’électricité renouvelable soit approximativement l’équivalent de la consommation domestique annuelle d’une ville comme Quimper en France ou l’utilisation de ses infrastructures réseaux par 5 millions de ses abonnés en Europe. Le groupe a alors signé avec ENGIE et Statkraft trois nouveaux contrats d’achat d’énergies renouvelables (PPA) sur 10 ou 15 ans dans ses trois géographies afin de réduire son empreinte carbone.

De son côté, Bouygues Telecom a annoncé il y a trois ans dans son plan climat 2020-2030, trois objectifs majeurs, à savoir la réduction de 50 % ses émissions directes d’ici 2030 et de 30 % ses émissions indirectes. Mais aussi le financement des énergies renouvelables. En 2021, l’opérateur a choisi de s’approvisionner avec EDF en énergie verte issue de l’éolien et de l’hydraulique au détriment du solaire , “car les émissions liées à leur fabrication et leur fin de vie sont plus faibles que d’autres et disponibles sur le territoire français”, avait-il fait alors savoir.

« Nous sommes particulièrement heureux de conclure ce partenariat avec Statkraft. Il confirme l’engagement de Bouygues Telecom dans le développement des énergies renouvelables en France, et permet ainsi à des centrales écoresponsables de sécuriser leur financement, tout en nous donnant de la visibilité grâce à des volumes garantis pendant 10 ans », déclare Eric Laurent, Directeur des Achats de Bouygues Telecom.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox